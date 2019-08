Berlijn houdt Eurocopter Tigers aan de grond

Duitsland houdt alle helikopters van het type Eurocopter Tiger aan de grond. De Europese aanvalshelikopter is in de jaren negentig ontwikkeld en voornamelijk in gebruik bij de Duitse, Franse, Spaanse en Australische strijdkrachten. Duitsland heeft er 53, maar volgens Duitse media waren er door allerlei problemen in 2018 gemiddeld slechts iets meer dan één op de tien inzetbaar.

Van de maatregel zijn de defensiespecialisten in de Duitse Bondsdag woensdag op de hoogte gesteld. Het probleem is dat er „kwaliteitsmankementen worden vermoed bij onderdelen van de Tiger”.

De Duitse strijdkrachten kampen al jaren met achterstallig onderhoud en problemen in de luchtvaart. Eind vorig jaar werd bijvoorbeeld de vliegreis van bondskanselier Merkel naar een G20-topconferentie in Argentinië al boven de Nederlandse kust afgeblazen en vloog het regeringstoestel van het type Airbus A340 wegens technische problemen naar Keulen.

Eurocopter is overigens opgegaan in het concern Airbus Helicopters.