‘Berlijn heeft plannen verscherping en versoepeling beperkingen’

De Duitse regering bereidt een versoepeling van de opgelegde coronabeperkingen voor. Volgens voorstellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het vanaf 20 april mogelijk met de versoepeling te beginnen, onder voorwaarde dat een coronapatiënt dan ook gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Daarvoor is het noodzakelijk een systeem in te voeren om circa 80 procent van de mensen die contact hebben gehad met een coronapatiënt na de diagnose in 24 uur tijd te traceren.

Plaatselijke autoriteiten kunnen dan beginnen met het heropenen van scholen en de detailhandel en de horeca zouden weer aan het werk kunnen, volgens plannen die het persbureau Reuters heeft ingezien. Andere maatregelen zoals het verbod van grote samenkomsten blijven voorlopig van kracht.

Aan de andere kant voorziet het ministerie van Binnenlandse Zaken van Horst Seehofer volgens Duitse media ook een verscherping van de bestaande maatregelen voor die tijd. Het crisisteam van Duitse ministers zou maandag de deelstaten langs de grenzen hebben aanbevolen alleen nog mensen uit het buitenland toe te laten die dringende redenen hebben de Bondsrepubliek binnen te gaan. Die maatregelen gelden sinds half maart al voor vijf buurlanden en daar zouden dan Nederland, België, Polen en Tsjechië nu bijkomen.

Mensen die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest, zouden bij terugkeer in Duitsland twee weken in quarantaine moeten, maar daar worden veel uitzonderingen op gemaakt. Sommige Duitse media vermoeden dat bondskanselier Angela Merkel maandagmiddag „de eerste versoepelingen aankondigt”. Haar Oostenrijkse collega Sebastian Kurz deed dat eerder op maandag.