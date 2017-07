Berlijn: Erdogan kan niet zomaar speechen in consulaat

De Duitse regering heeft maandag duidelijk gemaakt dat de Turkse president Erdogan niet zomaar speeches kan afsteken in een Turks consulaat. Erdogan heeft vrijdag al te horen gekregen dat hij in de marge van de topconferentie van de G20 aan het eind van de week in Hamburg niet op pad mag om Duitsers van Turkse komaf toe te spreken.

In het weekend is door de Turkse ambassade in Berlijn gesuggereerd dat Erdogan in het Turkse consulaat in Hamburg wel een rede zou kunnen houden. In maart stak zijn minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu een redevoering af op een balkon van dat consulaat.

Maar een Duitse regeringswoordvoerder zei maandag dat hij „geruchten” hoort over „mogelijke optredens in consulaten (..), maar namens de regering moet ik nog een keer beklemtonen dat die alleen maar aanvaardbaar zijn als ze ruim van tevoren bij Buitenlandse Zaken zijn aangevraagd” en dat ermee is ingestemd.