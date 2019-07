‘Berlijn en Wenen bezweren geschil Alpen’

Duitsland en Oostenrijk lijken erin te slagen hun oplopende ruzies over het verkeer door de Alpen van en naar ItaIië te bezweren. Er is spoedoverleg gepland donderdagmiddag in Berlijn, maar volgens de Tiroler Tageszeitung zijn de betrokken partijen het vlak voor de bijeenkomst eens geworden over een plan van aanpak van de problemen.

Dat plan wordt de ‘Brenner Catalogus’ genoemd. De partijen zijn behalve Duitsland en Oostenrijk ook de deelstaten Beieren en Tirol. Tirol stelt alles in het werk om zowel vracht- als personenverkeer tussen Duitsland en Italië te beperken en om te voorkomen dat dit doorgaande verkeer op andere wegen terecht komt dan autosnelwegen, speciaal de A13 of Brenner Autobahn. Tirol wil ook dat er niet te veel vrachtverkeer tegelijk over de Brenner rijdt.

Tal van ondernemersorganisaties, inclusief VNO-NCW en MKB-Nederland, luidden woensdag nog de noodklok over deze beperkingen die Oostenrijk het vrachtverkeer op de route opdringt.