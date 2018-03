Berlijn en Parijs veroordelen aanslag Skripal

Frankrijk en Duitsland hebben de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter scherp veroordeeld. Dat gebeurde na telefoongesprekken tussen de Britse minister Boris Johnson en zijn ambtsgenoten in de twee EU-landen.

„We veroordelen deze aanval met verboden chemische wapens ten stelligste”, zei de vertrekkende Duitse minister Sigmar Gabriel (Buitenlandse Zaken). „Als blijkt dat Rusland erachter zit, zou dat een bijzonder ernstig incident zijn.” De Duitser stelde Johnson te hebben gebeld om duidelijk te maken dat Berlijn solidair is met de Britse regering.

Ook Frankrijk veroordeelde de aanslag. „De poging in Salisbury twee Russische burgers te vermoorden met een militair soort zenuwgas is een totaal onacceptabele aanval”, stelde een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring, waarin overigens niet werd gerept over de mogelijke Russische betrokkenheid.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump reageerde op de zenuwgasaanval. Hij zei later op de dag met de Britse premier Theresa May te zullen bellen. „Zodra we de feiten boven water krijgen, en als we het ermee eens zijn, zullen we Rusland, of wie er ook achter zit, veroordelen”, zei de president tegen journalisten.