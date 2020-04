Berlijn en Hamburg voeren mondkapjesplicht openbaar vervoer in

De Duitse steden Berlijn en Hamburg en meerdere deelstaten voeren vanaf maandag een mondkapjesplicht voor het openbaar vervoer in. Inmiddels willen tien van de zestien Duitse deelstaten dat mensen mond en neus bedekken in de strijd tegen het coronavirus.

Vanaf volgende week zullen mensen in Berlijn mond- en neusbescherming moeten dragen in bussen, metro’s en treinen, maar waarschijnlijk niet in winkels.

Burgemeester Peter Tschentscher (SPD) van Hamburg kondigde wel een maskerplicht aan in winkels, bij het bezoek aan wekelijkse markten en in het openbaar vervoer in de Hanzestad. Eerdere aanbevelingen voor het dragen van mondkapjes tegen de verdere verspreiding van de coronapandemie waren niet voldoende, zei Tschentscher in Hamburg.

Ook andere deelstaten besloten het dragen van een mond- en neusbedekking verplicht te stellen bij het winkelen en het openbaar vervoer, namelijk Sleeswijk-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg en Saksen-Anhalt.

Saksen heeft al een maskervereiste ingevoerd, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Thüringen en Beieren kondigden het onlangs al aan. Tot dusver is er geen landelijke uniforme lijn: bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de premiers waren afgelopen week pas overeengekomen het dragen van mondkapjes in bussen en treinen en tijdens het winkelen sterk aan te bevelen.