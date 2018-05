Berlijn draagt terreurverdachte over aan Tunis

Duitsland heeft woensdag een Tunesische terreurverdachte uitgewezen en overgedragen aan de Tunesische autoriteiten. Haikel S. wordt er onder meer van verdacht dat hij betrokken was bij de bloedige aanslag op het Bardo Museum in Tunis in maart 2015 waardoor 21 toeristen om het leven kwamen.

De Duitse autoriteiten, die al een tijdje bezig zijn om hem het land uit te krijgen, denken dat hij een aanslag in Duitsland aan het voorbereiden was. S. wist door juridische procedures lange tijd zijn uitwijzing tegen te houden.

Woensdag werd hij uiteindelijk op het vliegtuig richting Tunesië gezet. Het Duitse grondwettelijk hof in Karlsruhe had maandag geoordeeld dat S. daar niet hoeft te vrezen voor de doodstraf.