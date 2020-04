Berlijn beveelt deelstaten quarantaine mensen uit buitenland aan

De Duitse regering beveelt de deelstaten aan mensen die na meerdere dagen in het buitenland terugkeren in de Bondsrepubliek twee weken thuis in quarantaine te laten gaan. Als er een akkoord over wordt bereikt, zou deze maatregel die ook aan de Nederlandse grens moet worden gehandhaafd, 10 april ingaan. Er worden op de regel wel uitzonderingen gemaakt voor onder meer grenswerkers, bepaalde beroepsgroepen, vrachtverkeer en mensen op doorreis.

Duitsland heeft half maart al bepaald dat vanuit Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland mensen niet zonder grondige reden het land in mogen. De overige vier buurlanden inclusief Nederland werden niet door deze beperkingen getroffen. Aan de grenzen met de vijf buurlanden zijn al circa 70.000 mensen teruggestuurd.

Maar volgens mediaberichten bereidt Duitsland ook een versoepeling van de coronamaatregelen voor. Volgens voorstellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het vanaf 20 april mogelijk met de versoepeling te beginnen, onder voorwaarde dat een coronapatiënt dan ook gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Daarvoor is het noodzakelijk een systeem in te voeren om circa 80 procent van de mensen die contact hebben gehad met een coronapatiënt na de diagnose in 24 uur tijd te traceren. Bovendien moeten mensen gezichtsmaskers dragen.

Plaatselijke autoriteiten kunnen dan beginnen met het heropenen van scholen en de detailhandel en de horeca zouden geleidelijk weer aan het werk kunnen, volgens plannen die het persbureau Reuters heeft ingezien. Andere maatregelen zoals het verbod van grote samenkomsten en het houden van onderlinge afstand blijven voorlopig van kracht. De Duitse lockdown begon 22 maart.

Duitse media vermoeden dat bondskanselier Angela Merkel maandagmiddag „de eerste versoepelingen aankondigt”. Haar Oostenrijkse collega Sebastian Kurz deed dat eerder op maandag.