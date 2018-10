Berin vrijgelaten in Pyreneeën ondanks verzet

Ondanks de hevige protesten van herders en veeboeren heeft Frankrijk een bruine berin uitgezet in de Pyreneeën. Het dier werd donderdag vrijgelaten in het westen van het gebergte, dicht bij de grens met Spanje. Dat heeft het Franse ministerie van Milieu bevestigd.

Het is de bedoeling binnenkort nog een exemplaar, eveneens gevangen in Slovenië, los te laten in de streek waar nog slechts twee mannetjes leven. De Franse regering hoopt daarmee het voortbestaan van de bruine beer te garanderen. In totaal lopen er volgens de officiële gegevens 43 rond in de Pyreneeën.

Boeren en herders maken al maanden bezwaar tegen de plannen. Toen het gerucht ging dat de uitzetting van de vrouwtjesbeer aanstaande was, posteerden zij zich volgens de lokale media langs de toegangswegen naar het gebied om het transport tegen te houden. De regionale krant Sud Ouest meldde dat de kooi met de beer daarom per helikopter naar de plek van vrijlating is gebracht.

De Franse staat zal de eigenaren van kuddedieren die ten prooi vallen aan een beer schadeloos stellen. Dat gebeurde in 2017 verscheidene keren. Onder de slachtoffers waren ook imkers, van wie bijenkorven werden vernield.