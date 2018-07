Tijdens een wandeling in de Beierse Alpen is een 84-jarige man verongelukt. De man was volgens de politie onderweg op de Brecherspitz, een berg in de buurt van het Schliermeer. Vermoedelijk heeft hij zijn evenwicht verloren en is 100 meter in de diepte gestort. De man overleed ter plaatse.

Een andere wandelaar alarmeerde de hulpdiensten toen hij een hoed en een paar skistokken vond. Die konden niet meer doen dan met een helikopter het lichaam bergen.