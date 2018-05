Bergwandelaar Alpen overlijdt in ziekenhuis

Het aantal doden onder de groep bergwandelaars die in de Zwitserse Alpen met onderkoelingsverschijnsel was aangetroffen is gestegen naar vijf. Afgelopen nacht bezweek één van de ernstig gewonden in het ziekenhuis. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

Vier van de vijf doden hebben volgens Ansa de Italiaanse nationaliteit. Het gaat om ervaren wandelaars.

Reddingswerkers troffen maandagochtend in totaal veertien mensen aan die de nacht door het slechte noodgedwongen in de buitenlucht hadden doorgebracht in het gebied van de Pigne d’Arolla, Zij kampten door de ijzige temperaturen in sommige gevallen met onderkoelingsverschijnselen. Zeker één van de slachtoffers overleed vermoedelijk door een valpartij. Drie anderen kwamen om door onderkoeling.

De hulpdiensten gebruikten helikopters om slachtoffers over te brengen naar ziekenhuizen in het gebied. De groep bestond uit Duitsers, Fransen en Italianen, die buiten de pistes rondtrokken.