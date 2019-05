Berging doden Nieuw-Zeelandse mijn uitgesteld

Een zoekactie naar de lichamen van de slachtoffers van een mijnramp in Nieuw-Zeeland die zich 8,5 jaar geleden voltrok, is op het laatste moment afgeblazen. De Pike River Mine werd in november 2010 gesloten nadat er vier explosies waren geweest die 29 kompels het leven kostten. Slechts twee werknemers konden zich in veiligheid brengen.

De kolenmijn zou vrijdag worden geopend voor een poging de stoffelijke resten te bergen, waarop de nabestaanden al zo lang hoopten. De verantwoordelijke minister Andrew Little stelde de operatie echter minder dan 24 uur voor de start voor onbepaalde tijd uit omdat de risico’s te groot worden geacht. „Veiligheid zal bij ons altijd voorop staan”, zei hij in de media.

Little vertelde dat deze week onverklaarbaar hoge concentraties zuurstof zijn gemeten. Mogelijk hebben dieren het slangenstelsel dat de gassen in de mijn controleert doorgeknaagd. Er is meer onderzoek nodig voordat reddingswerkers zich ondergronds mogen begeven. Premier Jacinda Ardern besloot tot de bergingsactie van meer dan 20 miljoen euro na haar verkiezingszege in 2017.