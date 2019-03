Bergen bedekt met papavers

Op het noordelijk halfrond begint komende woensdag de lente. Die belooft in Nederland uitbundig intrede te doen, na de maartse buien van de afgelopen dagen. In de Amerikaanse staat Californië is het nu al zo ver. De wintermaanden brachten er overvloedige regenval en die leidde deze week tot een ware explosie in de natuur.

De bergen bij Lake Elsinore zijn bedekt met goudpapavers. De bloem, in kleur variërend van geel tot donkeroranje, is een symbool van Californië. Behalve als Californische klaproos staat de kruidachtige plant ook bekend als slaapmutsje. Indianen gebruikten de bladeren als medicijn. De zaden kunnen gerookt worden en zijn dan licht pijnstillend. Het slaapmutsje wordt ook aangewend als rustgevend middel – niet te verwarren met opium.

Dezer dagen doet de bloem haar status als Californisch symbool eer aan. De Amerikanen spreken van een „super bloom”, die een oranje deken over het landschap legt. De natuur staat in vuur en vlam, deze keer gelukkig niet letterlijk. Verleden jaar werd Californië getroffen door de dodelijkste bosbranden ooit in de staat.

De natte winter zal in Californië zeer welkom zijn geweest. Eind februari viel in Los Angeles zelfs een enkele sneeuwvlok, een grote zeldzaamheid voor de stad aan de westkust van de Verenigde Staten. Nu dient de lente zich aan. Een hete, droge zomer is hopelijk nog ver weg.