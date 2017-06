Door een lawine in het Oostenrijkse Karinthië is zaterdag een bergbeklimmer om het leven gekomen. Een andere kon zichzelf net op tijd in veiligheid brengen, meldde de lokale politie. Beide mannen van 31 jaar uit Zuid-Tirol waren aan een beklimming van de Grossglockner bezig toen ze verrast werden door de lawine.

Het slachtoffer werd meegesleurd door de sneeuwmassa en viel driehonderd meter naar beneden. De berging van het lichaam verloopt moeizaam, omdat er nog steeds lawines zijn in het gebied.