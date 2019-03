Bercow: niet stemmen over zelfde brexitdeal

De Britse regering mag de brexitdeal van premier Theresa May niet zomaar weer in stemming brengen. Daarvoor waarschuwde parlementsvoorzitter John Bercow, die eerder al een stokje stak voor een derde stemming over de overeenkomst met de EU. Hij zei woensdag de regering „niet moet proberen mijn uitspraak te omzeilen”.

Bercow zei woensdag dat hij heeft begrepen dat de regering de deal op donderdag of vrijdag misschien toch weer aan het parlement wil voorleggen. Hij waarschuwde „om misverstanden te voorkomen” dat zijn eerdere uitspraak nog steeds van kracht is.

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Bercow torpedeerde eerder deze maand een derde stemming. Hij deed dat omdat het akkoord niets nieuws zou bevatten. De voorzitter oordeelde toen dat pas weer gestemd mag worden als de deal inhoudelijk op de schop is gegaan. Alleen de tekst aanpassen is niet voldoende.