Bercow: geen stemming over zelfde brexitdeal

De Britse parlementsvoorzitter John Bercow heeft in het Lagerhuis gezegd dat premier Theresa May niet zo maar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze moet met een andere deal komen, anders is er geen stemming.

Bercow zei dat de tweede stemming afgelopen week terecht was, omdat er nieuwe documenten en inzichten waren bijgekomen. Maar twee keer over hetzelfde stemmen kan volgens Bercow niet. May beoogt een derde stemming, er is echter niks nieuws aan de bestaande deal toegevoegd.

May werft steun voor haar plannen die afgelopen week en half januari door een meerderheid werd afgewezen. Ze overweegt haar basisovereenkomst met de EU over het vertrek van haar land uit de Europese Unie toch nog een keer in stemming te brengen. Ze rekent erop dat een aantal parlementsleden met name uit haar Conservatieve partij en tien Noord-Ierse unionisten bij nader inzien toch maar ’ja’ stemmen.