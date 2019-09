Bercow: behandel elkaar niet als vijanden

Britse parlementsleden moeten ermee ophouden elkaar alleen maar als vijanden te beschouwen. Die oproep deed parlementsvoorzitter John Bercow, daags na een verhit debat in het Lagerhuis. Daarin was volgens hem sprake van een „giftige cultuur”.

„Mag ik jullie verzoeken het volume te verlagen en elkaar als tegenstanders te behandelen, maar niet als vijanden”, vroeg Bercow parlementsleden donderdag. Hij verklaarde dat het Lagerhuis zich een dag eerder stevig te kijk had gezet tijdens de eerste bijeenkomst sinds de onwettig verklaarde schorsing van het parlement. „Er hing een sfeer die erger was dan in alle 22 jaren die ik in het Lagerhuis heb meegemaakt.”

Onder anderen premier Boris Johnson oogstte onder oppositieleden veel kritiek met zijn uitlatingen. Vooral een opmerking over de 2016 vermoorde Jo Cox was controversieel. Johnson zei dat de beste manier om Cox te eren zou bestaan uit het „klaarspelen van de brexit”.

Cox voerde in de aanloop naar het brexitreferendum juist fel campagne voor het behoud van het Britse EU-lidmaatschap. Ze werd vlak voor de volksraadpleging door geweerschoten en messteken om het leven gebracht. De dader, die levenslang heeft gekregen, riep bij de aanslag „Dit is voor Groot-Brittannië” en „Groot-Brittannië eerst”.