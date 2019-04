Beraad strijdende partijen Libië gaat door

Het overleg tussen de strijdende partijen in Libië dat begint op 14 april gaat door ondanks de nieuwe gevechten rond Tripoli. Dat heeft de gezant van de Verenigde Naties Ghassan Salame zaterdag gezegd.

„We zijn vastbesloten de besprekingen te houden zoals gepland, tenzij ernstige belemmeringen ze onmogelijk maken”, aldus Salame in de Libische hoofdstad, waartegen de machtige krijgsheer Khalifa Haftar donderdag een militair offensief is begonnen.

Het VN-beraad met de hoofdrolspelers in het conflict moet Libië een ‘routeboek’ opleveren naar parlementaire en presidentiële verkiezingen. De rivaliserende Libische leiders werden het vorig jaar in Parijs eens over een stembusgang. Tot dusver is het er niet van gekomen omdat twee elkaar beconcurrerende regeringen en talrijke gewapende groeperingen om de macht blijven strijden.