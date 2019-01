Bepaling straf Manafort uitgesteld na leugens

De bepaling van de celstraf van Paul Manafort, de ex-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is uitgesteld. Een federale rechter in de staat Virginia kwam tot die beslissing omdat Manafort volgens het bureau van speciaal aanklager Robert Mueller heeft gelogen bij de deal die hij met Mueller had gesloten. De ex-campagneleider zou 8 februari zijn vonnis te horen krijgen.

Volgens de aanklagers heeft Manafort ten minste vijf keer gelogen over onder meer zijn contacten met regeringsmedewerkers in 2018 en de contacten met zijn voormalige zakenpartner Konstantin Kilimnik in Oekraïne, die volgens Mueller banden heeft met de Russische inlichtingendienst.

Manafort bekende in september vorig jaar schuld op punten als witwassen en onreglementair lobbyen. Hij sloot een deal en beloofde mee te werken met het onderzoek dat Mueller doet naar mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen van 2016.