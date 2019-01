Beoogd justitieminister Barr steunt Mueller

William Barr, die door president Donald Trump is genomineerd als de nieuwe minister van Justitie, staat achter speciaal aanklager Robert Mueller. Deze doet onderzoek naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016.

Barr zal dinsdag tijdens de hoorzitting voor de bevestiging van zijn aanstelling beloven dat hij het werk van Mueller zal beschermen en het publiek op de hoogte zal brengen van diens bevindingen. Dat blijkt uit de getuigenis die hij heeft voorbereid en die maandag bekend werd.

„Ik geloof dat het van wezenlijk belang is dat de speciaal aanklager in staat moet worden gesteld zijn onderzoek te voltooien”, aldus de verklaring van Barr. „Ik geloof dat het in ieders belang is - de president, Congres, en, niet in de laatste plaats, het Amerikaanse volk - dat deze kwestie wordt opgehelderd door de openbaar aanklager zijn werk te laten afmaken.”