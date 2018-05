„Beoogd CIA-directeur wilde zich terugtrekken”

Gina Haspel, die naar voren is geschoven om de CIA te leiden, wilde haar kandidatuur intrekken. Ze liet dat volgens bronnen van The Washington Post vrijdag weten tijdens een discussie in het Witte Huis over haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragingsprogramma van de inlichtingendienst. Daarna keerde ze terug naar het CIA-hoofdkwartier in Langley.

De benoeming van Haspel tot CIA-directeur moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Haspel vreesde naar verluidt stevig aan de tand te worden gevoeld over haar verleden. Dat zou haar reputatie en die van de CIA mogelijk kunnen schaden. Haspel hield bijvoorbeeld in 2002 toezicht op een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is gewaterboard. Daarbij krijgt de verdachte het gevoel te verdrinken.

Medewerkers van het Witte Huis zouden zijn afgereisd naar Langley voor gesprekken met Haspel. Ook zou president Trump duidelijk hebben gemaakt haar te willen handhaven als kandidaat om Mike Pompeo op te volgen bij de inlichtingendienst. Haspel besloot uiteindelijk zich toch niet terug trekken, zeggen de bronnen.