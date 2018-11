Benoeming verbaast Belgische abortusexperts

Minstens vier Belgische abortusexperts zijn niet gekend in hun benoeming in de nieuwe Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking, melden De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag.

Die commissie werd afgelopen week bij Koninklijk Besluit in het Staatsblad afgekondigd. Onder meer de hoogleraar gynaecologie Hendrik Cammu, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, reageert verbijsterd op zijn aanstelling. „Ik kan me niet eens herinneren dat ik me ooit kandidaat stelde. Laat staan dat ik op de hoogte was van mijn officiële benoeming”, zegt Cammu in de kranten.

Andere leden stelden zich wel kandidaat, maar dat was jaren geleden en sindsdien hebben zij weinig tot niets meer vernomen.

Sinds 2012 ontbreken precieze cijfers over zwangerschapsonderbrekingen. Het was de bedoeling dat de commissie eens in de twee jaar een rapport over de abortuspraktijk zou uitbrengen. De nieuwe commissie heeft nog een moeilijke opdracht: de eerste vergadering is op 19 december en begin februari zou er al aan het parlement moeten worden gerapporteerd.