„Benoeming Selmayr moet worden heroverwogen”

De ‘flitsbenoeming’ van Martin Selmayr tot de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie kan niet door de beugel. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement (464 tegen 205) vraagt de commissie om de aanstelling van de secretaris-generaal te heroverwegen.

De benoeming had veel weg van een coup, oordeelt het parlement in een resolutie waarover in Straatsburg werd gestemd. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker regelde in februari voor zijn toenmalige stafchef dat hij de Nederlander Alexander Italianer per 1 maart kon opvolgen omdat Italianer onverwacht met pensioen ging.

Paul Tang (PvdA): „Door deze affaire is het vertrouwen van burgers in de EU geschaad. Alle interne procedures, ook in het Europees Parlement, moeten worden herzien. Benoemingen moeten transparant zijn en er mag geen ruimte zijn voor vriendjespolitiek.”

Juncker heeft eerder gezegd dat hij Selmayr niet zal vragen te vertrekken.