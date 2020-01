Benedictus toch nog even co-auteur van ‘celibaatboek’

Het omstreden boek met bijdragen van de vroegere paus Benedictus XVI, is woensdag in Frankrijk op de markt verschenen met zijn foto op de kaft en zijn naam als co-auteur. Volgens Italiaanse media zal de Franse uitgever Fayard voor de volgende lichting de beeltenis van Benedictus weghalen en hem niet meer als medeschrijver noemen.

Benedictus (92) vroeg de uitgever dinsdag via zijn secretaris om zijn naam en foto uit het boek te verwijderen. Aanleiding was de commotie die was ontstaan over de inhoud van het boek en Benedictus’ betrokkenheid.

In het boek, voornamelijk van de hand van kardinaal Robert Sarah, staat dat het celibaat heilig is binnen de kerk en dat daar niet aan mag worden getornd. Dat gaat in tegen de opvatting van de huidige paus Franciscus die daar soepeler mee wil omgaan. Het werd dan ook gezien als kritiek van een vroegere paus op de zittende.

Benedictus’ beeltenis en naam sieren vooralsnog ook de Engelse uitgave van het boek, dat daar op 20 februari verschijnt.