Bendeoorlogen maken slachtoffers in Londen

Zes tieners zijn donderdagavond in een tijdsbestek van anderhalf uur neergestoken in de straten van Londen. Dat gebeurde terwijl elders in de stad een demonstratie werd gehouden waarin ertoe werd opgeroepen te voorkomen dat jonge mensen door geweld sterven. In de Britse hoofdstad vechten bendes met elkaar, waarbij vooral steekwapens worden gebruikt.

In de eerste vier dagen van april zijn drie tieners doodgestoken of -geschoten, onder wie een meisje dat toevallig op de stoep liep toen er werd geschoten vanuit een langsrijdend voertuig. Sinds het begin van het jaar zijn 55 mensen omgekomen door het geweld.

De demonstratie werd gehouden door de groepering GANG (Guiding a New Generation). „Weet je, het is geen computerspel. Je komt niet terug, bro”, zei een van hen.

Volgens de Londense burgemeester Sadiq Khan is het dodental „hartverscheurend”. Hij legt de schuld bij de bezuinigingen op het politieapparaat. „Sinds 2014 zien we een toename in het geweld in Londen en in het land. In de laatste zeven jaar hebben we 700 miljoen pond ingeleverd van het politiebudget. In de komende drie jaar wil de regering nog eens 300 miljoen pond bezuinigen. Dat is een miljard pond (1,1 miljard euro) aan bezuinigingen”, zei hij tegen The Independent. „Ik vraag de regering dringend ons te helpen dit nationale probleem op te lossen.”