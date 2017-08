Bende valt stembureau in Kenya aan

Een bende is woensdag in de Keniaanse stad Isiolo wild zwaaiend met kapmessen een bureau binnengevallen waar de stemmen van de presidentsverkiezing van dinsdag werden geteld. Een verkiezingsofficial van de regerende Jubilee-partij kwam om het leven. De politie schoot twee aanvallers dood.

Elders in het land zijn de stembusgang en de ‘day after’ volgens de autoriteiten rustig verlopen. Wel waren er woensdag demonstraties in Nairobi en in het westen van Kenia. Lokale media meldden dat in een sloppenwijk van de hoofdstad zeker twee en mogelijk vier betogers zijn omgekomen.

De Keniaanse kiesraad wees de beschuldigingen van oppositieleider Raila Odinga dat er is geknoeid met het computersysteem en dat de website is gehackt om president Uhuru Kenyatta aan de zege te helpen van de hand. Nadat woensdagavond 97 procent van de stemmen was geteld, stond Kenyatta nog altijd ruim voor: 54,3 tegen 44,8 procent. De officiële uitslag wordt de komende dagen verwacht.