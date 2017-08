Bende teelde cannabis in nucleaire bunker

Drie Britten zijn vrijdag veroordeeld voor het runnen van een enorme cannabisplantage in een voormalige nucleaire bunker in een geïsoleerd gebied in het zuidwesten van Engeland.

De bende gebruikte de bunker om meer dan 4000 cannabisplanten te kweken, goed voor een jaarlijkse opbrengst van 2 miljoen pond (2,2 miljoen euro). De bunker was in de jaren 80 gebouwd om lokale overheidsfunctionarissen te huisvesten in het geval van een nucleaire aanval.

De bunker, gelegen in Chilmark nabij Salisbury, was niet langer in het bezit van het ministerie van Defensie. Maar het gebouw was nog geheel intact, compleet met deuren die bestand zijn tegen kernexplosies, waardoor het complex vrijwel ondoordringbaar was, aldus de politie.

De kwekerij was vermoedelijk in bedrijf sinds 2013. Om te kunnen functioneren omzeilde de bende de interne stroomvoorziening en tapte in plaats daarvan stroom af via een voorziening buiten het complex, waarbij illegaal voor 650.000 pond aan elektriciteit werd gebruikt.

De drie verdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht jaar en twee keer vijf jaar.