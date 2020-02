Bende opgerold die zich in Duitsland uitgaf als politie

Bij een grote actie tegen een bende oplichters die zich uitgaven als politiemensen heeft de Duitse politie 23 mensen gearresteerd in Duitsland en Turkije. Er werden invallen gedaan op 22 adressen in Duitsland en in een onbekend aantal panden in de Turkse steden Istanbul en Antalya.

De bende zou bij vooral oudere slachtoffers meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. De ouderen werden bang gemaakt en onder druk gezet waarna zij hun waardevolle spullen en geld meegaven in de veronderstelling dat die veilig waren in handen van de politie.

De oplichters worden verantwoordelijk gehouden voor ongeveer honderd zaken in tien deelstaten, voornamelijk Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Rijnland-Palts. In Duitsland werden drie mensen opgepakt terwijl de Turkse politie twintig mensen arresteerde.