De Griekse en Italiaanse autoriteiten hebben een grote bende mensensmokkelaars opgerold. De criminelen vervoerden sinds november vorig jaar ongeveer 150 migranten van de westkust van Griekenland naar de kust van Zuid-Italië.

De vluchtelingen betaalden daar tot 6000 euro per persoon voor. Voor dat geld werden zij in overvolle kleine plezierbootjes over de Straat van Corfu gevaren. Onder de migranten waren ook kinderen jonger dan dertien jaar.

De politie in de twee landen kreeg hulp van de Europese organisaties Eurojust en Europol en deed op dertien plaatsen huiszoeking. Er werden acht verdachten gearresteerd. Het gaat om Grieken, Italianen en mensen uit het Midden-Oosten.