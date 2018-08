Bende mensensmokkelaars in Spanje opgerold

In samenwerking met Europol heeft de Spaanse politie een bende opgerold die immigranten de Europese Unie binnensmokkelde. De politie hield zes verdachten aan in Spaans Baskenland en een in Madrid, aldus de politie tegen het Spaanse persbureau Europa Press.

De bende bracht tegen betaling ongeveer driehonderd immigranten uit onder meer Ivoorkust, Senegal en Mali met boten via verschillende routes naar de Spaanse kust. De mensenhandelaars zorgden ook voor vervalste identiteitsbewijzen.

Van de Spaanse kust werden de meeste illegalen naar Baskenland vervoerd. Daarna reisden ze verder naar Frankrijk.