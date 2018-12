Bemiddeling in Berlijn over Zee van Azov

Duitsland en Frankrijk willen dinsdag in Berlijn bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) kondigde donderdag in Milaan aan dat buitenlandadviseurs van de landen dan de koppen bij elkaar steken.

De spanning tussen Oekraïne en Rusland is verder opgelopen door een incident in de Zee van Azov. Rusland nam drie schepen van de Oekraïense marine in beslag die volgens Moskou in strijd met de afspraken via de zeestraat van Kertsj de zee waren binnengevaren.

Duitsland en Frankrijk bemiddelen sinds 2014 in het conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russiche separatisten in het oosten van Oekraïne. Dat heeft tot dusver weinig opgeleverd. De vier partijen vormen gezamenlijk het Normandië-overleg.