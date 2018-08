Bemba mag niet meedoen met verkiezingen Congo

De Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in december. De kiescommissie heeft hem geweigerd als kandidaat. Vrijdag is een lijst met goedgekeurde kandidaten gepubliceerd. Naast Bemba staan ook drie voormalige premiers van Congo daar niet op.

Bemba zat tien jaar vast in Scheveningen. Het Internationaal Strafhof (ICC) had de voormalige krijgsheer veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, maar in hoger beroep volgde eerder dit jaar verrassend vrijspraak. Hij keerde begin deze maand terug naar Congo.

Het ICC veroordeelde Bemba ook vanwege het beïnvloeden van getuigen. Die is niet ingetrokken en voor de kiescommissie reden om hem te weigeren. Ook de oud-premiers Adolphe Muzito, Antoine Gizenga en Samy Badibanga zijn geweigerd als kandidaat. Ze kunnen nog wel bezwaar aantekenen. In september wordt de definitieve lijst bekendgemaakt.