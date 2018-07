Bemba als presidentskandidaat terug naar Congo

De Congolese oppositieleider en voormalig krijgsheer Jean-Pierre Bemba keert volgende week terug naar zijn vaderland om zich te presenteren als kandidaat voor het presidentschap. Dat heeft een partijofficial maandag laten weten. Bemba zat tien jaar in Den Haag in de gevangenis. Het Internationaal Strafhof (ICC) veroordeelde hem wegens oorlogsmisdaden maar in hoger beroep volgde vorige maand verrassend vrijspraak.

De presidentsverkiezing in Congo is in december. Dan wordt eindelijk de opvolger van Joseph Kabila bekend. Deze was sinds 2001 aan de macht. Nadat zijn mandaat in 2016 was verstreken, weigerde hij af te treden. Bemba eindigde bij de verkiezing van 2006 als tweede. Vooral in het westen van Congo heeft hij veel aanhangers. Bij een landelijke opiniepeiling in maart kwam Bemba, hoewel hij toen nog vastzat in Nederland, als derde uit de bus achter twee andere oppositieleiders.