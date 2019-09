Bemanningsleden tanker arriveren in Dubai

Zeven van de 23 bemanningsleden van de tanker Stena Impero zijn donderdag aangekomen in Dubai nadat Iran hen had laten gaan. Dat hebben de reder en een Russische functionaris laten weten.

Het gaat om een Rus, een Let en vijf Indiërs. Zij kregen woensdag een visum in Teheran. De overige zestien bemanningsleden blijven op het schip totdat duidelijk is wat daarmee gaat gebeuren.

Iran nam de tanker op 19 juli in beslag. Dat was twee weken nadat een Iraanse tanker aan de ketting was gelegd bij het Britse overzeese gebied Gibraltar. Die tanker, die inmiddels de nieuwe naam Adrian Darya 1 heeft gekregen, mocht eerder deze maand vertrekken.