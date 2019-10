Bemanningsleden ISS terug op aarde

Drie bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS zijn terug op aarde. De Amerikaan Nick Hague, de Rus Aleksej Ovtsjinin en Hazzaa Ali Almansoori uit de Verenigde Arabische Emiraten landden donderdag op de schier eindeloze steppe van Kazachstan. Vlak nadat ze uit de capsule waren getild, verzwakt door gewichtloosheid, kregen ze perziken als welkomstmaal.

Hague en Ovtsjinin woonden sinds maart in het ISS. Ze zouden vorig jaar al gaan, maar hun vlucht werd een paar minuten na de lancering afgebroken. Ze moesten een noodlanding maken op 400 kilometer van de lanceerbasis.

Almansoori was vorige week naar het ISS gegaan. De 35-jarige straaljagerpiloot is de eerste astronaut in de geschiedenis van zijn land. Hij is pas de derde Arabier ooit in de ruimte, na prins Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud uit Saudi-Arabië (1985) en Muhammed Faris uit Syrië (1987).

In het ISS wonen nu zes mensen: drie uit de Verenigde Staten, twee uit Rusland en een uit Italië.