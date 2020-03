Bemanning vliegdekschip VS getest na coronagevallen aan boord

De Amerikaanse strijdkrachten laten alle 5000 bemanningsleden testen van het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. Aan boord van het enorme vaartuig zijn tot dusver acht besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Waarnemend minister van Marine,Thomas Modly, maakte bekend dat het schip koers zet naar eiland Guam, een Amerikaans territorium in de Grote Oceaan. De Theodore Roosevelt is volgens hem nog wel operationeel.

Het vliegdekschip lag ruim twee weken geleden voor het laatst in een haven. Dat was in Vietnam, waar toen ook al mensen besmet waren geraakt met het virus.

Een hoge marinefunctionaris zei eerder deze week dat destijds „uitgebreide voorzorgsmaatregelen” zijn genomen toen de bemanning weer aan boord ging. Er zouden uitgebreide medische controles hebben plaatsgevonden.

Het is de eerste keer dat het coronavirus is opgedoken op een Amerikaans marineschip op zee. Eerder zou ook al een bemanningslid van de USS Boxer besmet zijn geraakt, maar dat schip ligt in de haven van San Diego.