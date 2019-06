Bemanning tanker zag „vliegend voorwerp”

De bemanning van een van de ontruimde schepen in de Golf van Oman heeft melding gemaakt van een ‘vliegend object’. "Bemanningsleden vertelden dat het schip is geraakt door een vliegend voorwerp. Ze zagen het met hun eigen ogen", zei directeur Yutaka Katada van scheepvaartbedrijf Kokuka Sangyo.

Katada zei dat een voorwerp door de lucht naar het schip zou zijn gevlogen, waarna een explosie volgde en een gat in de romp ontstond. Hij denkt niet dat het schip is geraakt door een torpedo, een raket onder water. "De schade bevond zich boven het wateroppervlak", legde hij uit. "Het zou onder water zijn geweest als een torpedo was gebruikt."

De directeur had donderdag al gezegd dat sprake lijkt te zijn geweest van twee aanvallen op het schip Kokuka Courageous. Daar zaten enkele uren tussen. Ook een ander vaartuig, de tanker Front Altair, is getroffen door explosies in de Golf van Oman. De Verenigde Staten zeggen dat Iran betrokken was bij de aanvallen. Teheran ontkent dat.