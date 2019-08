Bemanning schip Duitse rederij ontvoerd

Acht bemanningsleden van een schip van de Duitse rederij MC-Schiffahrt zijn door piraten ontvoerd voor de kust van Kameroen. De zeelieden zijn mogelijk naar Nigeria gebracht, met als doel daar onderhandelingen te beginnen over losgeld. Drie van hen zijn Russen, meldt het minister van Buitenlandse Zaken in Moskou. Over de nationaliteit van de andere ontvoerden is niets bekend.

Rederij MC-Schiffahrt uit Hamburg meldt op haar website dat de piraten donderdag het schip MarMalaita betraden, dat voor de miljoenenstad Douala in Kameroen voor anker lag. Daar geldt een groot ontvoeringsrisico.

De indringers overmeesterden niet alle bemanningsleden; vier mensen konden aan boord blijven. De rederij zegt een crisisteam te hebben samengesteld en zal samenwerken met alle relevante autoriteiten.

Dergelijke ontvoeringen voor de kust van West-Afrika komen geregeld voor, meldt het International Maritime Bureau (IMB) in Londen, waar de acties van piraten worden bijgehouden. Vaak worden de slachtoffers naar Nigeria gebracht, waar ze gedurende hun gijzeling verblijven totdat losgeld is betaald. Over details wil het IMB om veiligheidsredenen niets zeggen.