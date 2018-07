Bemanning reddingsschip in Italië aangeklaagd

Tien bemanningsleden van het Duitse reddingsschip Iuventa zijn onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek door de Italiaanse justitie. Dat zegt de Duitse hulporganisatie ‘Jugend Rettet’ (JR), de eigenaar van het vaartuig dat bootvluchtelingen op de Middellandse Zee probeert te redden, in een persbericht.

In totaal worden 22 mensen verdacht van het bevorderen van illegale migratie naar Italië tijdens het uitvoeren van reddingsoperaties in de Middellandse Zee voor de Libische kust. De aanklacht komt bijna een jaar nadat de boot door Italiaanse autoriteiten aan de ketting werd gelegd. De verdachten riskeren bij veroordeling een maximum gevangenisstraf van 15 jaar.

De bemanning verwerpt de in hun ogen ongegronde verdachtmakingen en veroordeelt de criminalisering van civiele reddingsorganisaties. „Als wij ons voor het gerecht moeten verantwoorden deze mensen gered te hebben, dan heeft Europa een politiek en moreel dieptepunt bereikt”, zegt Kathrin Schmidt, het hoofd van de missie in een reactie.

Sinds juli 2016 heeft de Iuventa meer dan 14.000 migranten in nood geholpen. Volgens JR was dat „altijd in samenwerking met het Coördinatiecentrum voor maritieme redding van Rome, en volgens strikte naleving van het internationaal en maritiem recht.”