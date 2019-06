Bemanning Noorse tanker vertrokken uit Iran

De bemanning van de Noorse olietanker Front Altair is zaterdag vertrokken uit Iran. Via Dubai zijn de meeste bemanningsleden direct doorgevlogen naar hun land van herkomst. De crew bestond uit Russen, Filipijnen en Georgiƫrs.

"Alle 23 bemanningsleden zijn per vliegtuig vertrokken uit Iran en in het begin van de avond aangekomen in Dubai", staat in een verklaring van Frontline, het bedrijf achter de tanker. Het bedrijf laat ook weten dat er de afgelopen dagen in Iran goed voor de medewerkers is gezorgd.

De tanker werd eerder deze week aangevallen in de Golf van Oman. De bemanningsleden waren kort na de aanval naar Iran gebracht. Wie de aanval heeft uitgevoerd, is nog niet bekend. Ook de tanker Kokuka Courageous werd aangevallen.

Het Nederlandse bedrijf Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de berging van de twee beschadigde tankers.