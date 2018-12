Bemanning gekaapt schip vrijgelaten

Alle bemanningsleden die door piraten waren gegijzeld op een containerschip voor de kust van Nigeria zijn vrijgelaten. Onder hen waren acht Polen. Ze zullen worden herenigd met hun families, zei het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring dinsdag.

De kidnappers kaapten in oktober de MV Pomerenia Sky, een containerschip van Midocean (IOM) Ltd, dat op weg was naar de Nigeriaanse haven Onne.

„We willen de reder, zijn medewerkers en adviseurs bedanken voor hun professionele aanpak van deze moeilijke zaak. We zijn ook de Nigeriaanse autoriteiten dankbaar”, aldus de verklaring. Verdere details over de vrijlating zijn niet bekendgemaakt.

Ontvoeringen komen geregeld voor in Nigeria en de Golf van Guinee. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het hier de vijfde ontvoering van Polen was sinds 2013.