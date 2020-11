Bemanning Franse vlagkotter uit Urk „wonderlijk bewaard”

De bemanning van de Franse kotter BL 788028 Saint Nicolas, eigendom van de Urker rederij T. de Boer en zonen, is maandagochtend wonderlijk bewaard. Tijdens het uitvaren van de haven van Boulogne-sur-Mer aan de Franse Kanaalkust viel in de branding de motor uit.

„Wonderlijk genoeg kwam er net een Frans kottertje binnen, wie het lukte om in één keer een sleepverbinding te maken”, schrijft de familie De Boer op Facebook. „Het had niet een paar minuten later moeten zijn, dan waren ze te pletter geslagen tegen de rotsblokken.”



Schipper op de Franse kotter is Teunis de Boer (39) uit Urk. Aan boord waren verder drie Franse bemanningsleden. „We zijn de Heere dankbaar dat Hij het leven van Teunis en zijn bemanning gespaard heeft”, aldus de familie.

Het ‘Urker’ schip werd binnengesleept door de BL 933426 Rose de Cascia, een Franse kotter. Ook was een reddingboot uitgevaren, maar die kon geen contact maken.

Schipper Teunis de Boer keek maandagavond met grote dankbaarheid terug op de redding. „Wij zijn wonderlijk gespaard. Ik heb de dood in de ogen gezien. Het zag ernaar uit dat we op de havendam te pletter zouden slaan. Als dat gebeurd zou zijn, was het schip onmiddellijk lekgeslagen en was het voor ons eeuwigheid geworden”, zegt hij.

De Franse collega’s waren nog maar net op tijd. De Boer: „Het was stormachtig weer, windkracht 7 tot 8, met golven van 3,5 meter hoog. Toen de motor stopte, zaten we in een zeer hachelijke situatie. We hebben gelijk contact gezocht met de Franse Kustwacht. Die stuurde een reddingboot maar er was eigenlijk geen tijd meer. Toen kwam het Franse kottertje in de buurt. We hebben ze opgeroepen. Na drie moeizame pogingen hadden we een sleepverbinding. Ze hebben ons eerst voorzichtig bij de dam weggesleept, in de hoop dat de kabel niet zou breken. Later hebben ze ons langszij genomen.”

Toen de kotter weer in de haven lag, heeft De Boer zijn familie op Urk gebeld. „Onze noodoproep was ook door andere Urkers die hier vissen gehoord. Ik wilde ze snel geruststellen.”

De Boer was ‘s morgens in alle vroegte uit Urk vertrokken. De Urker schipper heeft een vrouw en zeven kinderen. Een ander Urker bemanningslid, die normaliter bij hem aan boord is, voer juist deze week op een andere kotter.

De Urker rederij heeft vijf schepen in de vaart: de UK 112, de UK 124, de UK 224 en twee Franse kotters, waaronder de Saint Nicolas. Deze kotter is drie jaar geleden door de Urkers gekocht om te kunnen profiteren van Franse visvangstrechten. Dit laatste onder meer met het oog op de brexit, zegt De Boer.

Voorlopig blijft de Saint Nicolas in de haven liggen. Maandag kwamen experts de schade aan de koppeling opnemen. De Boer verwacht niet eerder dan in de loop van volgende week weer naar zee te kunnen.