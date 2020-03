Beltegoed voor gevangenen België wegens opschorten bezoek

Gedetineerden in België moeten het de komende drie weken doen zonder visite. Alle familiebezoeken aan de gevangenis worden in verband met het nieuwe coronavirus opgeschort tot en met 3 april. Als compensatie krijgen gedetineerden 20 euro beltegoed om het contact met hun familie, geliefden en vrienden te onderhouden.

De maatregel geldt niet voor bezoek om professionele redenen. Politiemensen, advocaten en zorgverleners krijgen voorlopig nog wel toegang, meldt minister Koen Geens van Justitie.

De beslissing maakt deel uit van een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Donderdag werd bekend dat in de gevangenis van Bergen een besmetting bij een gedetineerde was vastgesteld. „Ik besef dat de opmars van het coronavirus vragen oproept, zowel bij het personeel als bij de gedetineerden. We moeten zeer voorzichtig zijn en de verspreiding van het virus tegengaan”, aldus Geens.