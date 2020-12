Belgische winkelstraten na heropening druk maar niet overvol

De winkelstraten in Belgische steden als Brussel, Antwerpen en Leuven zijn druk maar niet overvol. Op de eerste dag na heropening van de niet-essentiële winkels sinds vier weken in verband met het coronavirus zijn er volgens de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) tot nu toe nergens grote problemen. De landelijke winkeliersvereniging Comeos spreekt van een „beduidend drukkere” dinsdag dan normaal, maar van een stormloop op kleding-, speelgoed- en andere niet-noodzakelijke winkels is vooralsnog geen sprake.

In de steden zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de verwachte extra toeloop in de hand te houden. Winkelstraten kunnen deels of volledig worden afgesloten als er te veel mensen worden geteld, er zijn looproutes uitgestippeld, er mag maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnen en er is extra personeel en politie buiten om het ‘funshoppen’ in goede banen te leiden. Zo werd in de ‘Kalverstraat’ van Brussel, de Nieuwstraat, na het middaguur uit voorzorg een van de toegangen tot de voetgangersstraat afgesloten omdat zich lange rijen begonnen te vormen bij grote kledingketens. De shoppers werden omgeleid en beter verspreid over de straat.

Winkelen mag alleen solo (behalve met kinderen uit eigen gezin) en maximaal dertig minuten, met mondkapje op en handen moeten worden gedesinfecteerd met gel die bij de winkelingang moet staan.

„Zoals in alle centrumsteden zal zaterdag de grote stresstest zijn”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani van Leuven in het VRT-middagjournaal. „Maar we zijn voorbereid. Als het moet zullen we delen van de stad afsluiten.”