Belgische wapenhandelaar opgepakt in Portugal

De Portugese autoriteiten hebben een voortvluchtige Belgische wapenhandelaar opgepakt. Jacques Monsieur liep volgens bronnen van het Belgische VTM Nieuws tegen de lamp in Évora, waar hij ondergedoken zat.

Een Belgische rechtbank veroordeelde de Belg vorig jaar in hoger beroep tot een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 1,2 miljoen euro. Dat had volgens VTM te maken met de smokkel van wapens naar landen als Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran.

Monsieur handelde onder meer in automatische wapens, tanks, helikopters en vliegtuigen. Die verkocht hij in conflictgebieden. Hij staat onder meer bekend als ‘de vos’ en ‘de maarschalk’ en is eerder ook al veroordeeld in Frankrijk en de Verenigde Staten.

De Belgische autoriteiten willen Portugal vragen hem over te leveren.