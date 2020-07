Belgische uitverkoopperiode van start

Winkels in België mogen vanaf zaterdag hun spullen een maand in de uitverkoop doen. Of dat hen van hun voorraden afhelpt is nog maar de vraag, aangezien de regels voor winkelbezoek recent weer zijn aangescherpt vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.

Sinds woensdag is ‘funshoppen’ met het hele gezin weer taboe in België. In principe moet alleen worden gewinkeld, gedurende maximaal 30 minuten. Winkeliers hebben dan ook geen hoge verwachtingen. Daar komt nog bij dat er vanuit Nederland weinig klanten zijn te verwachten nu een negatief reisadvies geldt voor de provincie Antwerpen.

Bij de zuiderburen mogen winkeliers hun goederen alleen met verlies verkopen tijdens de zogeheten solden, normaal gesproken in januari en juli. De Belgische regering besloot tijdens de coronalockdown in april de zomersolden een maand uit te stellen, zodat de gedupeerde winkeliers hun waren wat langer tegen de normale prijs konden slijten.

Maar Belgen, vooral jongeren, hielden de hand na de lockdown op de knip. Hoewel een derde wat meer geld lieten rollen, gaf bijna de helft minder uit dan voor de crisis, bleek deze week uit onderzoek van de Nationale Bank. Angst voor het virus en de veiligheidsregels in de winkels speelden daarbij een rol. Aankopen via internet worden populairder, maar dat gebeurt vooral via buitenlandse webwinkels.

„Dat er over de koppen moet worden gelopen tijdens de solden is nu al uitgesloten. Het had een goedmaakperiode moeten worden, maar men vreest dat dat niet zo zal zijn”, zegt een woordvoerder van de Belgische vereniging van zelfstandige ondernemers UNIZO. Die probeert evenwel een positieve boodschap te verspreiden. „Winkelen zal met de huidige maatregelen veiliger zijn dan ooit. Het is niet de bedoeling dat men volledig gaat wegblijven uit de winkelstraten. Mensen hoeven geen schrik te hebben.”

In de provincie Antwerpen zijn de maatregelen nog strenger. De stad wordt nu als no-gozone gezien, maar de hoop is dat de consument toch een helpende hand biedt. Bijna negen op de tien ondernemers verwachten echter minder omzet dan vorig jaar, blijkt uit een enquête. „Onze winkeliers zullen met heel wat voorraad blijven zitten. Dat is jammer”, treurt Carl Van Dyck, UNIZO-directeur provincie Antwerpen.