Belgische reisbureaus annuleren trips naar China

De Belgische reisorganisaties annuleren in verband met risico’s rond het nieuwe coronavirus alle reizen naar China. Volgens reisbrancheorganisatie ABTO worden daardoor naar verwachting enkele tientallen toeristen getroffen. Het besluit is genomen nadat het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar het Aziatische land had afgeraden.

Volgens ABTO is het momenteel laagseizoen wat reizen naar China betreft. De reisbureaus gaan met hun klanten overleggen over mogelijke alternatieven, zoals een omboeking. „De veiligheid en gezondheid van onze reizigers blijven de topprioriteit”, aldus een woordvoerder.

De Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR kwam woensdag met het advies aan aangesloten reisbureaus tot het einde van februari geen reizen te organiseren naar China. Volgens de ANVR is op dit moment „een handjevol” Nederlanders met een van hun organisaties in China.