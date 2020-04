Belgische regering raadt dragen mondkapjes aan

Het dragen van mondkapjes ter bescherming tegen het coronavirus wordt aanbevolen voor inwoners van België in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd of waar veel mensen zijn. „Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie”, zei premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad en de leiders van de deelregeringen.

Het land gaat de productie van mondkapjes opvoeren, zei ze. België verlengt de coronamaatregelen met twee weken tot en met 3 mei. Ook in Duitsland komt er een „dringende” aanbeveling voor het dragen van mondkapjes in het lokale openbaar vervoer en in de detailhandel.

De alledaagse mondkapjes zijn volgens de Belgische gezondheidsexperts die de regering adviseren vooral bedoeld om anderen tegen besmetting te beschermen. Daarnaast moeten dragers ook de andere anticoronamaatregelen opvolgen zoals afstand bewaren, de handen vaak wassen en hoesten en niezen in de elleboog. Speciale maskers die ook de drager zelf beschermen, moeten worden gereserveerd voor medisch personeel.