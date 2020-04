Belgische pretparken bereiden heropening voor

Pretparken in België treffen maatregelen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus als ze weer toestemming krijgen om open te gaan. Limieten aan het aantal bezoekers en het garanderen van de 1,5 meterregel staan centraal in een plan dat de vereniging van Belgische attractieparken Belgoparks heeft ontvouwd. De vereniging met leden als Plopsa, Bobbejaanland, Walibi en dierentuin Pairi Daiza hoopt dat heropening „binnenkort” mogelijk is, maar benadrukt dat dat pas kan na groen licht van de regering en de Nationale Veiligheidsraad.

De parken hebben afgesproken een bezoekersplafond te bepalen op basis van adviezen van de overheid en experts. Dat betekent onder meer dat toegangskaartjes vooraf moeten worden gekocht voor een bepaalde bezoekdatum. Markeringen zullen bezoekers erop wijzen dat ze afstand van elkaar moeten houden, zo nodig aangespoord door medewerkers. Voor ontsmetting van beugels en andere delen van attracties wordt gezorgd. Ontmoetingen met parkmascottes, vuurwerk en andere speciale evenementen staan voorlopig nog niet op het programma.