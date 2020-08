Belgische preformateurs krijgen meer tijd voor coalitiegesprekken

De twee Belgische preformateurs krijgen opnieuw meer tijd om een werkbare regeringscoalitie te vormen. Koning Filip verwacht een nieuw verslag op 17 augustus.

„De koning nodigt de betrokken partijen uit om een grote verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen om spoedig tot een regeerakkoord te komen”, liet het paleis weten nadat Bart De Wever en Paul Magnette het staatshoofd hadden bijgepraat over de stand van zaken.

De twee politici leiden de grootste partijen in hun landsdelen, de Vlaams-nationalistische N-VA en de Parti Socialiste. De Vlaamse sociaaldemocraten en de christendemocraten in beide gewesten willen in principe wel plaatsnemen in een regering, maar voor een meerderheid is nog een partij nodig.

De voorkeur van de vijf partijen gaat uit naar één liberale partij, maar de Vlaamse en Waalse liberalen (Open VLD en MR) hebben aangegeven samen aan een regeringscoalitie deel te willen nemen of helemaal niet.

Om de druk wat op te voeren worden ook gesprekken gevoerd met de groenen aan beide kanten van de taalgrens. Ook wordt geschermd met de mogelijkheid een minderheidsregering te vormen.

België ging in mei vorig jaar naar de stembus. De huidige rompregering van premier Sophie Wilmès (MR) bestaat voor een groot deel uit liberalen en heeft een mandaat tot in september.